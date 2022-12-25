صرح الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام هوتسبير اللندني، بأنه غير بسبب استئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز سريعا وبعد 8 أيام فقط من انتهاء كأس العالم.

وأوضح كونتي أنه ربما يقرر إراحة بعض اللاعبين وعدم إشراكهم في مباراة الغد في مواجهة برنتفورد نتيجة لذلك.

قرر كونتي استبعاد حارس مرمى فرنسا هوغو لوريس والأرجنتيني كريستيان روميرو من تشكيلة مباراة الغد بعد أن شاركا في المباراة النهائية لكأس العالم الأحد الماضي.

وقال: “من المستحيل منحهم الكثير من الراحة وبالتأكيد هؤلاء الذين لم يشاركوا في كأس العالم وعملوا طوال أربعة أسابيع فهم في مستوى أفضل من هؤلاء الذين عادوا بعد نهاية كأس العالم.. ولهذا أعتقد أنه لا بد لي من اتخاذ أفضل قرار بالنسبة لمباراة برنتفورد”، مضيفا أن اللاعبين العائدين من كأس العالم “ليسوا في أفضل مستوى” في الوقت الحالي.

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