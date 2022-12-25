دعت إدارة مكافحة جرائم المال بوزارة الداخلية الكويتية، اليوم، الجميع إلى ضرورة الحذر وعدم الاستجابة لطلبات تحميل تطبيق Any desk) وغيره لأي غرض كان أو إنشاء روابط بنكية أو تلقيها منهم وكذلك عدم مشاركة رمز (OTP) مع أي شخص آخر.

وذكرت الإدارة أنها تلقت العديد من الشكاوى من اشخاص تعرضوا للنصب على يد تنظيم عصابي أوهم المواطنين والمقيمين بالاستثمار في البورصات العالمية أو شراء الذهب أو النفط أو العملات الرقمية من خلال تحميل تطبيق Any desk فيتم التحكم بالهاتف المحمول والدخول إلى الحسابات البنكية.

وشددت على ضرورة عدم تحميل تطبيق Any desk، تجنبا للوقوع ضحية لمثل هذه البرامج.