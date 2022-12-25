دخلت ابنة شقيقة مرشد تنظيم الملالي الإرهابي علي خامنئي، في إضراب عن الطعام، داخل السجن الذي تم اعتقالها به.

وقال شقيقها محمود مرادخاني، إن أخته “مضربة عن الطعام احتجاجا على ظروف مكان الاعتقال وعدم نقلها إلى سجن إيفين”.

وكان محمد حسين أقاسي، محامي فريدة مراد خاني، أعلن، أن موكلته “حوكمت أمام محكمة خاصة لرجال الدين، وحكم عليها بالسجن 15 عاما.

وتعتبر فريدة مرادخاني، ابنة بدرية حسيني خامنئي شقيقة المرشد ووالدها علي مرادخاني قيادي سابق في النظام الإيراني.

وكانت قد اعتقلت منذ نحو الشهر، فيما تستمر التظاهرات في إيران بعد مقتل الشابة مهسا أميني على يد الشرطة، بسبب الحجاب الإجباري.