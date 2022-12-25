أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظائف شاغرة للاستقطاب من حملة درجة البكالوريوس ، للعمل في مدينة الرياض .
وأوضحت الهيئة العامة للأوقاف أن المسمى الوظيفي المطلوب والشروط هي:
1 – أخصائي أول – التشريعات
درجة البكالوريوس في تخصص مشابه.
5+ اجمالي الخبرة في نفس المجال.
2 – مستشار – التشريعات
درجة البكالوريوس في تخصص مشابه.
7+ إجمالي الخبرة في نفس المجال.
3 – أخصائي أول – الشراكات الاستراتيجية
درجة البكالوريوس في تخصص مشابه.
5+ اجمالي الخبرة في نفس المجال.
وأضافت الهيئة أن التقديم متاح، ويمكن عن طريق هذا الرابط ( هنا)
التعليقات
اترك تعليقاً