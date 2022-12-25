أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظائف شاغرة للاستقطاب من حملة درجة البكالوريوس ، للعمل في مدينة الرياض .

وأوضحت الهيئة العامة للأوقاف أن المسمى الوظيفي المطلوب والشروط هي:

1 – أخصائي أول – التشريعات

درجة البكالوريوس في تخصص مشابه.

5+ اجمالي الخبرة في نفس المجال.

2 – مستشار – التشريعات

درجة البكالوريوس في تخصص مشابه.

7+ إجمالي الخبرة في نفس المجال.

3 – أخصائي أول – الشراكات الاستراتيجية

درجة البكالوريوس في تخصص مشابه.

5+ اجمالي الخبرة في نفس المجال.

وأضافت الهيئة أن التقديم متاح، ويمكن عن طريق هذا الرابط ( هنا)