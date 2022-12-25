كشف خبير فلكي أن الكويت تقترب من موجة برد قارس وانخفاض في درجة الحرارة يصل إلى الصفر.

وأفاد خبير الفلك بدر العميرة، بأن هذه الموجة من الطقس البارد ستبدأ من مساء اليوم الأحد، وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأرجع ذلك إلى الرياح السيبيرية الباردة جدا، مشيرا إلى أن درجات الحرارة ستنخفض إلى الصفر المئوي في المناطق الصحراوية الشمالية الغربية خلال الليل.

وأوضح أن درجات الحرارة في المناطق السكنية والساحلية، ستتراوح بين 3 و7 درجات مئوية خلال ساعات الليل المتأخرة، بينما تبلغ في ساعات الصباح 14 درجة مئوية.