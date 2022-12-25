صرح لاعب الهلال الأسبق ميرل رادوي، بأن نادي النصر كان يهتم بالفوز بمباريات الديربي أكثر من الاهتمام بحصد بطولة الدوري.

وقال رادوي: “إذا كنت بحاجة لأصف أجواء الديربي في كلمة واحدة، ستكون رائعة، اللعب أمام 60 أو 70 ألف متفرج شيء مميز، الأمر مشابه لأجواء مباريات برشلونة أو بايرن ميونخ أو ريال مدريد وفي إنجلترا ليفربول ومانشستر سيتي على ملاعبهم، أجواء مباريات ديربي الهلال والنصر لا تصدق”، بحسب العربية.نت.

يذكر أن رادوي لعب بصفوف الهلال في 2009 وحتى 2011، شارك خلالها في 73 مباراة.