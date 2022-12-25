أكد المدير الرياضي لنادي النصر ، مارسيلو سالازار، أن مفاوضات النصر مع البرتغالي كريستيانو رونالدو يجب أن يتم من هيئات عليا.

وشدد على حاجة المفاوضات لهيئات عالية من أجل إقناع اللاعب بالتواجد في بطولة دوري روشن، وفقا لصحيفة “Maisfutebol” البرتغالية.

وأشاد بدوري روشن، مضيفا أن المملكة تغيرت كثيرًا حتى العيش في الرياض مع العائلات كان مفاجأة سارة للاعبين، نافيا الفكرة الخاطئة التي ترسخت لدى البعض عن المملكة والدوري فيها.

يذكر أن تقارير صحفية كان أكدت أن رونالدو سيُوقِّع مع النصر لمدة موسمين ونصف، وسيصل راتبه السنوي مع النصر إلى 200 مليون يورو.