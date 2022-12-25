أوضح المختص النفسي عبد الملك التركي أن الشباب في مواقفهم العاطفية لا يتحدثون ويلجؤون للمختصين للتنفيس .

وقال “التركي” خلال لقائه في برنامج الراصد على قناة الإخبارية أن الشباب على عكس البنات ، يكتمون مشاكلهم بداخلهم حتى يدخل في اكتئاب ثم يلجأ للمختصين.

وأضاف التركي أن طلاب الطب هم الأكثر عرضة للمشاكل النفسية فقد يصابون بالقلق والاكتئاب أو مشاكل أخرى.