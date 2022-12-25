تأكد غياب المالي موسى ماريجا عن فريق الهلال في مواجهة الديربي أمام النصر غدًا، الاثنين؛ بسبب عدم اكتمال جاهزيته.

وأوضحت مصادر أن ماريجا لن يتمكن من تدعيم صفوف الهلال في المباراة المهمة غدًا، وفقاً لـ”صحيفة الرياضية”.

ويغيب لاعب الهلال علي البليهي، عن مواجهة الديربي خاصة أن اللاعب يخضع لجلسات علاجية ولياقية تحت إشراف الطبيب الإسباني خوان دوكي، بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع الأخضر في مونديال قطر 2022.

كما يغيب كل من القائد سلمان الفرج وياسر الشهراني عن المواجهة؛ نظرًا لخضوعهم لبرامج علاجية بعد تعرضهم للإصابة أثناء المشاركة مع الأخضر في المونديال.