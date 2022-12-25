كشف اختصاصي اجتماعي أول والمتخصص في مجال الإدمان والصحة النفسية محمد الحواس أن 47.9 بالمئة من التعاطي بسبب المشاكل الأسرية.

وقال “الحواس” خلال ظهوره على قناة الإخبارية أن بعض الشباب من المتعاطين يكون لديه سبب ظاهر للتعاطي وهو الرغبة في الخروج من الدائرة التي يعيشها بشكل خاطئ.

وتابع أن هؤلاء المتعاطين يواجه تأجيل المشكلة فيخرج من عدم المواجهة إلى تعاطي المخدرات.