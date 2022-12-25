تساقط عدد كبير من قنابل الفسفور الحارق على إحدى المدن الأوكرانية في مشهد مخيف.

وبدت القنابل كأنها سيل من الشهب المتساقطة من السماء أثناء نزولها على مدينة مارينكا.

يذكر أن هذه المدينة قريبة من الحدود الروسية، وجرى إطلاقها فجر اليوم فوق المدينة.