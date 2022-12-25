وقع حادث تصادم مروع، يوم الأحد، بين حافلة تقل طلابا لإحدى الجامعات وسيارة نقل ثقيل، وذلك في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية شمالي القاهرة.

وأسفر الحادث عن إصابة 17 طالبا وطالبة وسائق الحافلة الذي تهشم زجاج واجهة الحافلة على وجهة وكان محتجزا بين السيارة النقل والحافلة حتى تم إخراجه بمعرفة المسعفين.

وتم نقل المصابين لمستشفى طواريء جامعة المنصورة، فيما لفتت وسائل إعلام مصرية إلى أن بعض الحالات إصاباتها خفيفة وتلقت الإسعافات وغادرت المستشفى، ولكن هناك 8 حالات تحتاج تدخلات جراحية نتيجة التعرض لكسور متفرقة.