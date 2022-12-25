أكد شادي مكي، دكتوراه في علم النفس الإكلينيكي، أن وجود شخص يعاني من وسواس النظافة داخل الأسرة أمر مربك جدا .

وأضاف أن هناك أخطاء يجب على الأسر تجنبها عند التعامل مع المريض بوسواس النظافة، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وشدد على ضرورة عدم السخرية من تصرفات المريض المتعلقة بالنظافة أو لومه أو عتابه أو الغضب منه، وإنما يفضل تقبل حالته ودعمه للتحسن لتجاوز مرحلة الوسواسة التي يعاني منها.