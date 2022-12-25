أوضح المستثمر في قطاع الكوفيهات والمطاعم فيصل المخيلب أن الغرامات الصادرة من الجهات الرقابية تقبل الاعتراض، وفي حالة القبول تحذف المخالفة مباشرة.

وقال “المخيلب” أن المستثمر يتم إشعاره في حالة الإنذار الأول وله الأحقية في الاعتراض وفي حال ثبوت عذر جوهري أو مبرر واضح يتم إلغاء المخالفة.