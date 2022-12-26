روت مواطنة معاناتها بعدما دخلت المستشفى لإجراء عملية شفط دهون، خرجت بعدها بمضاعفات صحية خطيرة.

وأوضحت المواطنة خلال برنامج “ياهلا”،أنها تعرضت لحروق في جلدها وتشوهات خطيرة نتيجة خطأ طبي، من الطبيب الذي أجرى لها العملية.

وقالت: “الطبيب الذي أجرى العملية كان ينكر الخطأ، وجلدي صار أسود مثل الخشب، وكنت لا أنام ليالي من الألم”.

وأضافت: “الدكتور مقيم عربي، وأبلغني أن هذا شيء طبيعي من آثار العملية واتضح بعد ذلك انها حروق”.

واستكملت: “الاستشاريون أخبروني أن ما حدث هو خطأ طبي في استخدام جهاز الشفط تسبب في حروق، وتم تحويلي لدكتور آخر لتصحيح الجلد من التشوهات وتحسين لونه في هذه الأثناء غادر الطبيب اللي اجرى العملية”.

وأوضحت أنها رفعت شكوى لوزارة الصحة، مضيفة: “بعدها الشؤون الصحية استدعوني وكتبت افادتي وتم ابلاغي أنه تم التواصل مع العيادة اكثر من مرة ولم يتم التجاوب، ومن بعدها تواصلت معي العيادة للقاء محامي العيادة وقابلته وعرض علينا 100 الف ريال مقابل التنازل عن الشكوى ورفضنا”.

وأشارت إلى أن قيمة علاجها أكثر من هذا المبلغ الذي عرض عليها، مستكملة: ” الاستشاريون أخبروني أنه حتى بعد العلاج سيصبح لدي عاهة مستديمة، والأمور الآن وصلت للهيئة الشرعية الصحية ولم يتم أي تواصل”.