رد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق على سؤال حول حكم تأجيل الصلاة بسبب الإرهاق من طريق السفر.

وقال السائل: “كنت في طريق السفر وبسبب الإرهاق لم أصلِّ المغرب والعشاء إلا بعد الوصول للمنزل آخر الليل، فهل ذلك مباح، وهل يجوز لي القصر والجمع”.

ومن جانبه قال المطلق: “لا يجوز تأجيل المغرب والعشاء لآخر الليل، وأنت أجلتها ولما وصلت البيت روحت ورقدت وتركت الصلاة هذه مشكلة وهذا فعل محرم لأنه تركها حتى انتهى نصف الليل”.

وأشار إلى أنه عليه الاستغفار وأن يقضي الصلاة تامة طالما وصل بيته فلا يكون هناك قصر أو جمع.