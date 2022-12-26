وضح الدكتور عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي طريقة علاج ‎فقر الدم الناتج من نقص الحديد.

وقال الاستشاري أت تعريف ‎فقر الدم لدى الرجال هو انخفاض الهيموجلوبين الى أقل من 13 (أو 130 بالوحدة الاخرى)، لدى السيدات هو إنخفاض الهيموجلوبين إلى أقل من 12 (أو 120 بالوحدة الأخرى).

وتابع الاستشاري أن أعراض ‎فقر الدم متعددة،وأبرزها الإرهاق والخمول، أو الخفقان والم الصدر، أو ضيق النفس أو الدوخة

ويمكن علاج ‎فقر الدم الناتج من نقص الحديد عن طريق مايلي:

_لابد من معرفة وعلاج سبب نقص الحديد

_ إذا كان فقر الدم شديد قد يحتاج الشخص إلى نقل دم خصوصًا إذا كان الهيموجلوبين أقل من 7

_ ينبغي تعويض نقص الحديد بحبوب أو ابر الحديد.