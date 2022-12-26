أظهر مقطع فيديو نادر للرئيس اليمني إبراهيم الحمدي وهو يستقبل الأمير سلطان بن عبدالعزيز “رحمه الله” في مطار صنعاء.

والتقط الفيديو عام ١٣٩٦هـ – ١٩٧٦م أي قبل ٤٨ سنة تقريباً، حيث حظي بتفاعل كبير من قبل متداوليه.

يذكر أن الأمير سلطان بن عبدالعزيز توفي في أحد مستشفيات نيويورك حيث كان يخضع للعلاج، حيق أمضى فترات طويلة خارج المملكة للعلاج.