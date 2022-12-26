أزاحت الهيئة العامة للنقل، الستار عن قيمة مخالفات النقل على الطرق خلال عام، مشيرة إلى أن الإيرادات المحصلة من مخالفات النقل على الطرق 277.6 مليون ريال بنسبة تحصيل 1207%.

وارتفعت عمليات خطابات المرور إلى 224.5 ألفا، مقابل 5.2 آلاف عمليات خطابات المرور، وارتفاع عمليات بطاقات السائقين إلى 5.9 آلاف، وانخفاض عمليات التراخيص المقيدة إلى 9 آلاف عملية مقابل 11.8 ألف عملية ترخيص.

كما بلغ إجمالي عدد عمليات الربط 18.6 مليارا، وحلت مواقع تتبع المركبات ثانيا بـ17.7 مليارا، ومواقع التتبع في استقبال توجيه المركبات ثالثا بـ872 مليونا، وعدد الرحلات في خدمة رقابة وصل رابعا بـ63.4 مليون رحلة.