عبر عبدالله ابن الفنان الراحل طلال مداح، عن سعادته الكبيرة وفخره واعتزازه بإقامة ليلة تكريمية باسم والده.

وأوضح ابن طلال مداح، أنها ستكون ليله للتاريخ بالجهود الكبيرة التي يقف خلفها رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، مشيرا إلى أن الكل تغمره السعادة بليلة تكريم طلال مداح، الذي لا يزال يسكن قلوب جمهوره.

ولفت إلى أن الفنانين الصاعدين والموهوبين عندما يشاهدون مثل هذه الليالي التكريمية، سيكون لديهم الدافع لتقديم الذوق الرفيع في الأغنية، وفق العربية نت.

وتابع أن فكرة حفل تكريم والده واتته قبل عامين، إنما توقيت طرحها الان جاء مميزا، موضحا أن مشاركة هؤلاء النجوم بما يملكون من قيمه فنيه عالية وتاريخ عريق سيكون إضافة توهج لليلة الكبيرة المنتظرة.