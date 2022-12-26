كشفت مدينة الملك سعود الطبية كيف يمكن للمصاب بمرض السكري الاعتناء بصحة فمه وأسنانه، لافتة إلى 5 أمور يجب على مريض السكري أن يحرص عليها.

وأوضحت المدينة الطبية، أن مريض السكري عليه أن يتحكم بمستوى السكر في الـدم وضبطه قدر الإمكان، واستخدام خيط الأسنان مرة واحدة يومياً على الأقل، وتنظيف الأسنان بفرشاة ناعمة ومعجون مدعم بالفلورايد مرتين على الأقل يومياً.

وأشارت إلى أن يجب على مريض السكري زيارة عيادة الأسنان كل 6 أشهر للفحص والتأكد من سلامة الفم من التسوس والترسبات الجيرية، مبينة أنه لا بد كذلك من استشارة مشتركة بين الطبيب الخاص وطبيب الأسنان عند إجراء أي إجراء جراحي بالفم.