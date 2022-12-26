أكد الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر أن الهلاليون لا يكترثون بمن سيسجل أمام النصر وجل تفكيرهم في حصد الذهب والبطولات.
وقال الجاسر :” في الهلال الاهتمام قليل جدا بمثل هذه الأمور، في الغالب الاهتمام بالفوز والبطولات دون النظر لمن سجل”.
وأضاف ” سالم مرشح أن يزود أهدافه حيث لديه ١٠ أهداف ولكن الأمر ليس مقياس بالنسبة للهلال، فدائما ما ينظرون إلى أن يحقق الفريق بطولات وألقاب وإنجازات”.
فيديو | الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر: الهلاليون لا يكترثون بمن سيسجل أمام النصر وجل تفكيرهم في حصد الذهب والبطولات #المنتصف pic.twitter.com/sSIPeuWR6y
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) December 25, 2022
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