تعد السيارة سوبربان موديل 2023 واحدة من الاصدارات القوية المقدمة من شيفروليه، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام العملاقة.

وتستمد السيارة قوتها من محرك سعة 5300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة اجمالية قدرها 355 حصانا، وعزم اقصى للدوران 519 نيوتن/متر.

وتتميز السيارة بخاصية تحديد المسارات، والتنبيه من مغادرة المسارات، بالاضافة إلى مكباح ABS و EBD، وكاميرا خلفية، مع متابعة ضغط الاطارات.

كما تتميز السيارة أيضًا بمصابيح أمامية زينون، بالاضافة إلى المصابيح الخلفية والنهارية والتي تعمل بتقنية LED، وعتبات جانبية، ونوافذ كهربائية، وقفل مركزي، بينما تأتي السيارة بنسبة طول بلغت 5.690 متر، و 2.045 متر للعرض، مع 1.890 متر للارتفاع.

وتتوفر السيارة من أسعار تبدأ من 224.740 ريال وحتى 324.870 ريال.