كشفت شركة سمارت لينك لخدمات الاتصال (إحدى شركات مجموعة الخليج للتدريب والتعليم)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين؛ للعمل بمجال الجودة في مراكز الاتصال، لدى إحدى القطاعات لديها بمدينة الرياض .

وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو:

– أخصائي / أخصائية جودة.

وأفادت بأن المتطلبات والشروط المطلوبة للتقديم هي:

– شهادة البكالوريوس فما فوق (لا يشترط تخصص محدد).

– خبرة 1 سنة في مجال جودة مراكز الاتصال.

– لغة انجليزية ممتازة تحدثا وكتابه.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي: [email protected]