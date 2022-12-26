كشفت شركة سمارت لينك لخدمات الاتصال (إحدى شركات مجموعة الخليج للتدريب والتعليم)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين؛ للعمل بمجال الجودة في مراكز الاتصال، لدى إحدى القطاعات لديها بمدينة الرياض .
وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو:
– أخصائي / أخصائية جودة.
وأفادت بأن المتطلبات والشروط المطلوبة للتقديم هي:
– شهادة البكالوريوس فما فوق (لا يشترط تخصص محدد).
– خبرة 1 سنة في مجال جودة مراكز الاتصال.
– لغة انجليزية ممتازة تحدثا وكتابه.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي: [email protected]
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