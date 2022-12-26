تحدث الناقد الرياضي فهد الروقي، عن ردود الأفعال تجاه نادي الهلال عندما يأخذ حقوق، أو يعاقب بقرارات مجحفة .

وقال الروقي خلال لقائه على برنامج ” الحصاد الرياضي “:”أنه عندما يأخذ ⁧‫نادي الهلال‬⁩ حقوقه تكون ردود الأفعال غريبة، لافتًا أنهم يعتبرونه دلال، بينما إذا عوقب بقرارات مجحفة تكون ردود الأفعال بأن القرارات ما هي إلا عدل وإنصاف.

وأضاف:” في 2018 تم رفع العقوبة عن الرياضيين بمناسبة تأهل منتخبنا للشباب لكأس العالم، وكان أول المستفيدين رئيس النصر أستاذ سعود السويلم، حيث أنه تم رفع الإيقاف عنه”، مُشيرًا إلى أن وقتها لا أحد تكلم عن الدلال .

وتابع:” في 2017 الأهلي هُبط في الدرجة الأولى في قضية كانت شهيرة وبيان أصدرته إدارة الأهلي تعترف بالخطأ الكارثي الذي وقعوا فيه وكانت العقوبة تهبيط الأهلي للدرجة الأدنى وشطب اللاعبين تيسير الجاسم ومحمد العويس، لولا تدخل رئيس هيئة الرياضة المستشار تركي آل شيخ .”

ومن جانبه، أفاد الروقي بأن من تعود على الدلال ليس الذي يصدر له اتحاد القدم رخصة آسيوية غير مستحقة ويُغرم اتحاد القدم بمبالغ كبيرة من الاتحاد الآسيوي بسبب إصدار رخصتين للأهلي والنصر، قائلاً: هذا هو الدلال.