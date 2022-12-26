لقى 4 أشخاص في الفلبين مصرعهم؛ بسبب سوء الأحوال الجوية في جنوب الأرخبيل ووسطه، بما في ذلك فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة ودفعت نحو 46 ألف شخص للفرار من منازلهم في جزيرة مينداناو.

وصرح مكتب الدفاع المدني في مانيلا أن أمطارا موسمية غزيرة سقطت يوم الأحد تسببت بفيضانات في 14 بلدة في مينداناو.

وأفادت فرق خفر السواحل بأنها أنقذت أكثر من عشرين عائلة في مدينتي كلارين وأوزاميز في ذروة الفيضانات.

وفي السياق ذاته، أشار ضابط الحماية المدنية روبنسون لاكر إلى أن المياه ارتفعت حتى مستوى الصدر في بعض المناطق، لكن الأمطار توقفت اليوم الإثنين.

والجدير بالذكر أن مناطق وسط الأرخبيل وجنوبه، الذي تضربه كوارث طبيعية باستمرار، تشهد أحوالا جوية سيئة مع بدء عطلة عيد الميلاد في هذا الأرخبيل الذي يبلغ عدد سكانه 110 ملايين نسمة، يعود معظمهم في هذا الوقت من السنة إلى بلداتهم للقاء عائلاتهم.