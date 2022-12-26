أوضح مدير إعمار اليمن في المهرة عبدالله باسليمان أن منحة المشتقات النفطية تسهم في تشغيل المرافق الخدمية في اليمن.

وقال باسليمان :” تأتي هذه المنحة دعما للأشقاء في الجمهورية اليمنية وهدفها الأساسي هو تشغيل محطات الكهرباء”.

وأضاف ” كما إنها تسهم في تقليل معاناة الأخوة في اليمن من خلال زيادة ساعات التشغيل للكهرباء وكذلك تخفف من الأعباء على السلطة المحلية والحكومة من ناحية صرف العملة الصعبة وكذلك تسهم بالتأكيد في تشغيل المستشفيات والمدارس وغيرها “.