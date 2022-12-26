أكد مدير الطاقة المتجددة العماني المهندس عبد العزيز الشيذاني أن الاستثمارات السعودية مرحب بها في سلطنة عمان.

وقال الشيذاني :” هناك تعاون يربط سلطنة عمان والمملكة منذ القدم وتوج ذلك مؤخراً في قمة شرم الشيخ، أيضا تم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الطاقة في المملكة ووزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان”.

وأضاف “وجدنا رغبة من قبل عدد من جهات الاستثمار في المملكة وهي دائما مرحباً بها للاستثمار في الفرص المتاحة في قطاع الهيدروجين الأخضر فضلاً عن فرص أخرى يمكن العمل عليها كتوطين واستقطاب صناعات”.