أكد وزير التعليم العالي التابع لحركة طالبان، محمد نديم، الأحد، إنهم لو ألقوا عليهم قنبلة ذرية لن يتراجعوا عن قرار منع التعليم الجامعي للنساء، لافتًا أنهم مستعدون لعقوبات المجتمع الدولي.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان مدينًا للقرار:” إن الاتحاد الأوروبي كواحد من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية للشعب الأفغاني، يدعو طالبان إلى التراجع عن قرارها بشكل فوري كجزء من التزامها باحترام القانون والمبادئ الإنسانية الدولية.”

وفي السياق، أعلنت 3 منظمات إغاثية أجنبية، أمس الأحد، أنها ستعلق عملها في أفغانستان، بعدما أمرت حركة طالبان جميع المنظمات غير الحكومية بمنع موظفاتها من العمل.

يُذكر أن حركة طالبان قد أصدرت السبت أوامر إلى المنظمات غير الحكومية في أفغانستان تمنعها فيها من تشغيل النساء، دون تحديد ما إذا كان هذا يشمل العاملات الأجنبيات، مبررة قرارها بعدم اتباع الموظفات قواعد اللباس التي فرضته بما يشمل الحجاب، وهددت بتعليق تراخيص المنظمات التي لا تنفذ القرار.