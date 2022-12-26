ظهرت الفنانة المصرية ياسمين صبري، بإطلالة أنيقة باللون الأبيض، واعتبر البعض أن إطلالتها جريئة مقارنة بما اعتادت الظهور به خلال الفترة الماضية.

واعتمدت ياسمين صبري في إطلالتها على اللون الأبيض، فاختارت جمبسوت وان شولدر، أي تصميم الكتف الواحد، وله فتحة طويلة من الجانبين كشفت عن ساقيها.

وكشفت الصور عن ظهور ياسمين صبري، على متن اليخت الخاص بها، بإطلالة ساحرة تفاعل معها الجمهور، ونسقت الإطلالة مع تسريحة الشعر المنسدل، ومكياجها المعتاد، كما اختارت لتزيين أظافرها مانيكير باللون الأحمر الداكن زاد من جرأة إطلالتها.

وعلقت على الصور قائلة: “يا له من عالم جميل”، مشيرة إلى سعادتها بالوقت الذي قضته مع أصدقائها اللذين كانو يرافقونها على اليخت ويوثقون الصور ومقاطع الفيديو معها.