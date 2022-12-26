أكد استشاري الأمراض الروماتيزمية، الدكتور خالد الشهراني، أن تجاهل أعراض تقوّس الظهر تؤثر على الجهاز التنفسي وتُضعف وظائف القلب.

وقال “الشهراني” خلال لقائه على برنامج ” صباح السعودية”: أن الأمراض الروماتيزمية إذا ما اكتشفت مُبكرًا وعولجت بالطريقة الصحيحة، لا نستطيع فعل شيء في المراحل الأخيرة.”

وأضاف:” أن تقوّس الظهر يؤثر على الجهاز التنفسي ويضعف وظائف القلب”، لافتًا أنه في بداية الثلاثين نلاحظ وجود انحناء في العمود الفقري بنسبة قليلة لا تؤثر على الشخص، ولكن الغير طبيعي هو الانحاء الشديد جدًا.