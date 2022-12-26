بالفيديو.. مستشار أسري ينصح بعدم تدخل الأهل في قرار زواج أبنائهم

أكد المستشار الأسري والاجتماعي، عبدالله الحوطي، على عدم تدخل الأهل في قرار زواج أبنائهم.

وقال عبدالله الحوطي، خلال برنامج “صباح السعودية”، أن إذا كان المقبل على الزواج يريد أن يختار بطريقة صحيحة عليه أن يضع شروط القرار بدون أي تأثير خارجي.

وأشار إلى أن تدخل الأهل في مثل هذه القرارات صعب جدًا، مؤكدًا أن يجب أن يتحمل الأبناء قرار زواجهم بالكامل ولا يتم التدخل إلا إذا طلبوا الوصاية أو النصيحة.