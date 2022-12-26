حثنا رسولنا الكريم على حسن اختيار الصديق الصالح واخبرنا بصفاته الطيبه وأيضا صفات الصديق السؤ .

لذلك علينا ان نبحث عن الأصدقاء الصالحين لنا ولابناءنا فحينما يكبر الولد ويوصل عمره مابين الرابعة عشره والثامنة عشره تجده يبحث عن أصدقاء سوى من زملائه في المدرسه أو من اولاد الجيران بالحي الذي ساكن فيه ، في هذا السن لايستطيع ان يميز بين الصديق الصالح الحقيقي او الصديق السئ او انه يتجاهل الامر فيكبرون وتكبر بينهم هذه الصداقه حتى يكتشف اخيرا هل هولاء الأصدقاء صالحين او سيئين !!

ويجب علينا ان نحث انفسنا وابناءنا على الاختيار السليم من الأصدقاء حسب صفاتهم النبيله.

فمنهم صديق حكيم رائع يحمل الكثير من الحكمه يساعد على الهام الشخص على السير في الاتجاه الصحيح .

كذلك الصديق الصادق يعتبر من افضل الأصدقاء الذين يمكن الحصول عليهم فالثقه والصدق من اجمل الأسس في اي علاقة صداقه بين اثنين او مجموعة اصدقاء .

الصديق المخلص الوفي :

يستطيع هذا الصديق الجيد الاستماع للمشاكل والاراء التي تصادف احد أصدقائه وتقديم الدعم والعون دون اصدار الأحكام عليه وغيرهم الكثير الذين يعتمد عليهم ولايخونون ولايغدرون بالاصحاب.

اصدقاء السؤ يتميزون بالتفاوت في درجات إساءة كل صديق عن الاخر ويجتمع فيهم الإبتعاد عن عبادة الله تعالى وتضييع اغلب اوقاتهم في المعاصي حتى يوصل بهم الامر الى الغدر والخيانه باصدقائهم ويبيعونهم بأرخص الأثمان.

لذلك يجب علينا إلا ختيار الصحيح مابين الأصدقاء لنا ولابناءنا حتى تصفوا ظاهرة المجتمع بابناء صالحين ورفقاء خيرين يتحقق ثمارها اليانعه في مجتمعهم وفي الدنيا والآخرة.

جعلنا الله وإياكم وابناءنا ممن يحسن الاختيار من افضل الأصدقاء