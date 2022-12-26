أوضح خبير الأرصاد الجوية خالد الزعاق أن هذه الأيام تشهد انقلاب حركة الشمس من الجنوب للشمال.

وقال الزعاق :” سنعيش خلال الأسبوع الجاري أطول ليالي وأقصر نهر في العام على الإطلاق، وسيفتح علينا باب من الشتاء. و يتزامن ذلك مع النجم الثالث من نجوم المربعانية المسمى” الشولة”.

وأشار إلى أن النهار يبدأ بنهاية هذا الأسبوع الحصول على حصته من الليل، ويستمر في ذلك 3 أشهر وحينذاك يستاوي طول الليل والنهار في شهر مارس.