تجهز المغرب لاحتضان بطولة كأس العالم للأندية مطلع شهر فبراير من السنة المقبلة.

وأعلنت تقارير إعلامية ، عن الملاعب التي سيحددها الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي ستستظيف مباريات البطولة.

وذكرت شبكة “بي إن سبورتس” الإخبارية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن مباريات كأس العالم للأندية 2022، ستُقام في مدينتي الرباط وطنجة.

وأشارت الشبكة إلى أن مباريات نصف نهائي البطولة سيقَامان في ملعب “ابن بطوطة” بطنجة، بينما النهائي، سيحتضنه مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

والجدير بالذكر أن فريق الوداد البيضاوي سيشارك في البطولة كمستضيف في ظل إقامتها في المغرب، في حين سيشارك نادي الأهلي المصري بصفته وصيفاً لدوري أبطال أفريقيا في نسخته الأخيرة.