دفعت موجة الصقيع الشديدة التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية، راكبًا في مترو الأنفاق إلى إشعال النيران أسفل مقعده للتدفئة.

وضربت عاصفة شتوية عدداً من مناطق الولايات المتحدة، ما أودى بحياة 17 شخصاً، وأدى إلى اضطراب حركة النقل من إلغاء آلاف الرحلات الجوية إلى قطع طرق.

وأوضحت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، أنها تتوقع أن تستمر العاصفة خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الموسمية الطبيعية بحلول منتصف الأسبوع المقبل.

وأصدرت تحذيرات، من خطر الموت بسبب البرد، داعية للبقاء في المنازل، لافتة إلى إن درجة الحرارة انخفضت إلى 48 درجة مئوية دون الصفر.