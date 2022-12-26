أكد عضو اللجنه العلمية في لجنة مكافحة المخدرات العميد الدكتور محمد الشمري، أن أحد الدوافع التي تشجع الشباب على تعاطي المخدرات هو قلة وعيهم بأضرار تناولها، وتركيزهم على أنها مصدر السعادة.

وقال الدكتور محمد الشمري، خلال برنامج “اليوم” عبر قناة “الإخبارية”، أن الدوافع قد تكون شخصية، وقد تكون متعلقة بالأسرة، أو بالبيئة المحيطة.

وأشار إلى أن بعض المراهقين والشباب الذين يقبلون على تعاطي المواد المخدرة يجهلون بأخطار المخدرات وأضرارها، والاعتقاد الزائف بأنها تمنحهم السعادة والقدرة على التركيز والتحصيل الدراسي.