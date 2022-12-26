أكد وزير الاستثمار خالد الفالح، أن رؤية 2030 ساهمت في دفع الشراكة الاقتصادية مع اليابان إلى قطاعات نوعية جديدة.

وقال “الفالح “في تصريحاته على قناة الإخبارية:” أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجه بتأسيس لجنة مشتركة حقيق رؤية المملكة 2030، عن طريق الشراكات مع اليابان بشكل عام والقطاع الخاص الياباني بشكل خاص.”

وأضاف:” أنه في يوم القطاع الخاص نشهد حوالي ٤٠٠ من الحضور بين الطرفين بما فيهم 150 قدموا مع الوزير من اليابان، ورؤساء كبرى الشركات اليابانية الكبرى “، لافتًا أن هناك توافد قوي من رؤساء شركات المملكة.

وتابع:” أنه تم توقيع 15 اتفاقية خلال منتدى الاستثمار السعودي الياباني، تؤسس لاستمرار وتزايد الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وتحقق رؤية المملكة 2030 وتتوافق مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة اليابان.”

فيديو | وزير الاستثمار خالد الفالح: رؤية 2030 ساهمت في دفع الشراكة الاقتصادية مع اليابان إلى قطاعات نوعية جديدة#أسواق_السعودية#الإخبارية pic.twitter.com/b4e9sv3mjJ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 26, 2022