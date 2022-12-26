قررت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تعيين مهمة إدارة مباراة النصر والهلال للحكم المكسيكي سيزار راموس.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد كرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في افتتاح منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن.

وجاء حكم المباريات على النحو التالي:

الفتح ضد الشباب : محمد الهويش حكم ساحة، خالف الشمري حكم مساعد، فيصل القحطاني حكم مساعد ، حسين أبو شاهين حكم رابع، محمد البريدي حكم فيديو، محمد الوحيمر مساعد حكم فيديو .

الباطن ضد الرائد : ممدوح آل شهدان حكم ساحة، محمد العبكري حكم مساعد، عادل شراحيلي حكم مساعد، محمد العمري حكم رابع، عبدالله الخربوش حكم فيديو، سامح العرفج مساعد حكم فيديو.

الفيحاء ضد الطائي: أحمد الرميخاني حكم ساحة، عمر الجمل حكم مساعد، مؤيد المسجن حكم مساعد، محمد أبو شقارة حكم رابع، عبدالله الحربي حكم فيديو، محمد المطرودي مساعد حكم فيديو.

الاتحاد ضد التعاون: سفين جابلونسكي حكم ساحة، مارك بورسش حمم مساعد، روبيرت كومبيتر حكم مساعد، عبدالله الشهري حكم رابع، دانيل سشالاغير حكم فيديو، فهد العمري مساعد حكم فيديو.

النصر ضد الهلال: سيزار راموس حكم ساحة، ألبيرتو مورين حكم مساعد، ماجد الشمراني حكم رابع، أوفيديو هاتيجان حكم فيديو، بدر الشمراني مساعد حكم فيديو.