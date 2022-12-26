صنعت شركة انترا السعودية طائرة “سموم” بدون طيار إحدى الصناعات العسكرية السعودية.
وجُهزت الطائرة بالكاميرات و التواصل مع الأقمار الصناعية، كما تحمل 11 صاروخ موجه بالليزر.
و تستطيع الطائرة الاستمرار و المواصلة في ساحة القتال لساعات طيران تصل 50 ساعة متصل.
طائرة "سموم" فخر الصناعة العسكرية السعودية🇸🇦
.
.
طائرة "سموم" بدون طيار إحدى الصناعات العسكرية السعودية، مجهزة بالكاميرات و التواصل مع الأقمار الصناعية، تحمل 11 صاروخ موجه بالليزر و تستطيع الاستمرار و المواصلة في ساحة القتال لساعات طيران تصل 50 ساعة متصلة👇 pic.twitter.com/eXDp9heQ36
— الردع السعودي ١٧٢٧م 🇸🇦 (@s_hm2030) December 25, 2022
التعليقات
اترك تعليقاً