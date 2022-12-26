صنعت شركة انترا السعودية طائرة “سموم” بدون طيار إحدى الصناعات العسكرية السعودية.

وجُهزت الطائرة بالكاميرات و التواصل مع الأقمار الصناعية، كما تحمل 11 صاروخ موجه بالليزر.

و تستطيع الطائرة الاستمرار و المواصلة في ساحة القتال لساعات طيران تصل 50 ساعة متصل.