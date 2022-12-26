تعد صناعة ألعاب الفيديو هي بالفعل واحدة من أكثر الصناعات المربحة، في عام 2021، حققت هذه الصناعة 60.4 مليار دولار في الولايات المتحدة وحدها، وعادة ما تذهب هذه الأرباح إلى مطوري ألعاب الفيديو، والأجهزة التقنية والاستوديوهات التي تطور ألعاب الفيديو جديدة سنوياً.

ولا يعني هذا أن بقية الناس لا يمكنهم أيضاً الاستفادة من صناعة الترفيه هذه، بينما سنذكر أكثر الطرق أماناً لزيادة دخلك باستخدام هذه الوسيلة: كن منشئ محتوى بث مباشر على منصتي يوتيوب وتويتش، وكن مُختبِر ألعاب.

وتتضمن الطرق: المشاركة في البطولات؛ حيث تعد بطولات الألعاب التنافسية مصدر دخل لا يصدق، للاستفادة من هذا الخيار، يجب أن تتمرن أولاً بما يكفي لتتمكن من إتقان اللعبة التي اخترتها، واحصل على مكافآت، ويمكن أن تساعدك طرق أخرى لجني المال، مثل كونك مطوراً لألعاب الفيديو، أو مرشداً للاعبين آخرين، أو مدوناً لألعاب الفيديو، وغير ذلك الكثير.