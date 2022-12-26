أعلن المجلس الصحي السعودي بمدينة الرياض عن توفر وظائف شاغرة من خلال موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف).

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

1- أخصائي قانوني:

– درجة البكالوريوس في تخصص (القانون، الأنظمة) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في نفس المجال.

– خبرة في مجال الأنظمة الصحية أو من المتخصصين فيها.

2- أخصائي بنية مؤسسية:

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، نظم المعلومات الإدارية، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في نفس المجال.

– معرفة أساسيات ونشاطات أعمال البنية المؤسسية.

– القدرة على التحليل والتوثيق.

– يفضّل الحصول على الشهادة الاحترافية في البنية المؤسسية (TOGAF).

3- رئيس وحدة الإيرادات الذاتية :

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، الاقتصاد، المالية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات للماجستير مجال الإيرادات الذاتية.

4- مُحلل بيانات :

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة المعلومات، الإدارة العامة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.

– يفضّل من لديه شهادة احترافية (شهادة تدريب لتحليل البيانات KPI Professional).

وأشار إلى أن التقديم مُتاح من اليوم الإثنين بتاريخ 1444/06/02هـ الموافق 2022/12/26م وينتهي يوم السبت بتاريخ 1444/06/07هـ الموافق 2022/12/31م، وذلك من خلال البريد [email protected]