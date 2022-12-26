صرح فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بضرورة طرح قانون الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة.

وقال الرئيس المصري، اليوم الاثنين: “ليه بنعمل صندوق في القانون، عشان أي أسرة والاختلاف وارد، وهما زعلانين من بعض مش عايزين يصرفوا، ودة اللي بيضيع الأبناء”.

وأضاف ” هنعمل صندوق الأسرة اللي هيتكفل بالمصاريف في هذه الفترة.. يعني قولنا إيه، عشان في الإعلام تمسكوا الموضوع وتتكلموا، الدين الحقيقي له نظم، والدولة اللي متعملش نظم تحقق مقاصد الدين، يبقى عندها خلل، تقولي إكرام اليتيم، لا لا، نعمل قواعد ونظم، عشان الناس تفهم، ومش فقط نخاطب ضمائر الناس، الدولة مسؤولة تعمل مقاصد”.

وتابع : “حضرتك جاي تتجوز، حط مبلغ في الصندوق، اللي يقدر على الفرح، يقدر يدفع المبلغ، مش كتير، وأنا كدولة اتفقت مع رئيس الوزراء، لو مليار الحكومة هتحط مليار واتنين، هنتكفل بالإجراء اللي يقدر يأمن ولادنا في كل شيئ، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الطلاق في البلاد “.