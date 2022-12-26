أكد وزير الاقتصاد الياباني نيشيمورا ياسوتوشي أن مكانة المملكة في السوق النفط العالمي عالية جداً ويجب تعزيز الاستثمارات بين البلدين.

وقال الوزير الياباني أنه تحدث لساعات طويلة مع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان لتعزيز الاستثمارات بين البلدين العضوين في مجموعة الـ 20.

جاء ذلك على هامش أعمال منتدى الاستثمار السعودي الياباني اليوم الإثنين .