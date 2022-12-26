أوضح عضو هيئة التدريس في كلية الأعمال بجامعة جدة الدكتور عبد اللطيف صابر أن ارتفاع تكلفة القروض على البنوك سبب تراجع أرباح القطاع.

وقال الدكتور عبداللطيف خلال مداخلة مع قناة الإخبارية أن طريقة عمل البنك تختلف عن الشركة لأن الشركة تقترض الأموال لهدف استثماري أما البنك فيقترض لهدف إقراضها لمستفيدين آخرين وبالتالي تكلفة القرض على البنك عالية جداً وهذا ما جعل الأرباح في بعض البنوك تتراجع.