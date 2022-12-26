أوضح عضو هيئة التدريس في كلية الأعمال بجامعة جدة الدكتور عبد اللطيف صابر أن ارتفاع تكلفة القروض على البنوك سبب تراجع أرباح القطاع.
وقال الدكتور عبداللطيف خلال مداخلة مع قناة الإخبارية أن طريقة عمل البنك تختلف عن الشركة لأن الشركة تقترض الأموال لهدف استثماري أما البنك فيقترض لهدف إقراضها لمستفيدين آخرين وبالتالي تكلفة القرض على البنك عالية جداً وهذا ما جعل الأرباح في بعض البنوك تتراجع.
فيديو | عضو هيئة تدريس في كلية الأعمال بجامعة جدة د. عبد اللطيف صابر: ارتفاع تكلفة القروض على البنوك سبب تراجع أرباح القطاع #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/h8d00MYydD
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) December 26, 2022
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