مثل منفذ الهجوم على الأكراد في فرنسا، اليوم الاثنين أمام قاضي تحقيق، والذي أقر بأنه نادم لأنه لم يقتل عددا أكبر.

وأصدرت النيابة العامة في باريس، بيانا حول التحقيق مع ‏مرتكب الاعتداء الذي أدّى إلى قتل ثلاثة أكراد وجرح ثلاثة آخرين، الجمعة، في باريس.

ونُقل عن المعتدي قوله: “إنه ومنذ تعرض منزله للسرقة عام 2016 أصبح راغباً في الانتحار وفي قتل مهاجرين”.

واعترف بأنه أطلق النار على مركز ثقافي كردي وصالون تصفيف شعر في باريس، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أكراد، وأوضح أنه أقدم على ذلك “لكرهه للأجانب”.