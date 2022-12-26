في واقعة مأساوية، عثر أهالي مركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة شمال مصر على جثة سيدة تدعى سهير الأنصاري، معروفة ومشهورة بعمل الخير، ملقاة جثة هامدة بطريق رئيسي.

وتم إبلاغ الجهات المختصة وبمناظرة الجثة تبين وجود جرح قطعي في الرأس وكدمات متفرقة بالجسم.

وكشفت التحريات أن السيدة كانت في طريقها لتوصيل مبلغ مالي كبير لعروس يتيمة، ثم أدت صلاة العصر وسافرت بمفردها لتوصيل المبلغ المالي الذي جمعته من أموال الصدقات والتبرعات للعروس.

وترجح التحريات أن جريمة القتل وقعت بدافع السرقة حيث لم يعثر بحوزة السيدة القتيلة على أية أموال.