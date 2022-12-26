قال المحامي، أحمد الصقيه، إن دليل إجراءات مكافحة جرائم التستر التجاري يهدف لمعالجة المشكلة قبل وقوعها وليس فقط المعاقبة الرادعة للجرائم.

وأكد أن المملكة في ظل رؤية 2030 تهتم بالجوانب الوقائية التي تسبق وقوع الجريمة، وعدم توفير أماكن آمنة للجريمة، وذلك بحسب ما ذكره خلال استضافته في قناة الإخبارية.

يذكر أن النيابة العامة أعلنت مؤخرا حوكمة إجراءات مكافحة جرائم التستر التجاري.