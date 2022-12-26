أعلن حارس مرمى منتخب الكويت السابق، عبد الرضا عباس، قراره بالسفر من دولة الكويت متوجها إلى البصرة مشيا على الأقدام، دعما لبطولة خليجي 25.

وقال عباس إنه” قطع وعدا على نفسه منذ عام 2012 أنه في حال تمت إقامة بطولة كأس الخليج في البصرة سوف يأتي سيرا على الأقدام، وحان موعد الوفاء بهذا الوعد”.

وأوضح أنه “سينطلق يوم الثالث من يناير المقبل من بيته في منطقة الجابرية في الكويت متوجها إلى منفذ سفوان الحدودي ويدخل العراق سيرا على الأقدام”.

ويشارك في بطولة الخليج “خليجي 25” لكرة القدم، والتي من المقرر أن تقام خلال الفترة ما بين يومي 6 و19 يناير، 8 منتخبات مقسمة إلى مجموعتين، بواقع أربع منتخبات في كل منها، على النحو التالي:

المجموعة الأولى: العراق – السعودية – عمان – اليمن

المجموعة الثانية: البحرين – الكويت – قطر – الإمارات.