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الاثنين26 ديسمبر

استشارية تكشف عن أبرز أعراض حساسية الجلد الناتجة عن استخدام الجوالات

منذ 1 ساعة
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استشارية تكشف عن أبرز أعراض حساسية الجلد الناتجة عن استخدام الجوالات
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أميرة خالد

كشفت آمال الرويلي – استشاري أمراض الجلدية والتجميل تكشف عن أبرز أعراض حساسية الجلد الناتجة عن استخدام الجوالات

وقال استشارية التجميل “حساسية الجلد الناتجة عن استخدام الجوالات هي نادرة لكن موجودة ، حيث يظهر في المنطقة الذي يضع عندها الجوال عند الأذن إحمرار أو حبوب صغيرة أوفقاعات ”

وأضاف “حساسية الجلد الناتجة عن استخدام الجوالات تكون ناتجة عن استخدام الجوال لفترة طويلة وتلامسه مع البشرة “.
وتابعت الرويلي “أن هذا النوع من الحساسية يظهر عند الأشخاص الذين لديهم حساسية من بعض المعادن مثل النيكل “، مشيرا إلى أن الجوالات يحملها الأشخاص في كل مكان مما يجعلها محملة بالجراثيم الغير محصورة

وأضافت ” معدل انتقال العدوى من الجوال إلى الجلد قليل جدا، في البشرة السليمة ، فيما يكون الأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة في البشرة أكثر عرضة لانتقال الجراثيم ”

 

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